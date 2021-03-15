Кыргызстан и Россия обсудили проекты в образовании

Министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев и министр просвещения России Сергей Кравцов 15 марта обсудили вопросы кыргызско-российского сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

На встрече министр образования и науки Кыргызстана и министр просвещения России подписали протокол переговоров о сотрудничестве в создании совместной образовательной инфраструктуры в Кыргызстане.

На основании протокола министры утвердили совместный план первоочередных действий.

Было отмечено, что стороны займутся разработкой типового проекта школ и технического задания на их строительство и оснащением, которые намерены представить уже к августу текущего года.

Министерство образования и науки Кыргызстана предложило рассмотреть возможность строительства образовательных комплексов в формате «школа + детский сад», а также строительства Республиканского центра дополнительного образования в городе Бишкек.

Было сказано, что продолжится работа в рамках проекта «Российский учитель за рубежом» по дальнейшему привлечению волонтеров из России в школы Кыргызстана. Кыргызстан берет на себя оплату за проезд, жилье, коммунальные услуги, медицинскую страховку и обеспечит выплату единовременного пособия на обустройство.

Одновременно МОН КР выразило заинтересованность в увеличении количества бюджетных мест на педагогические специальности в вузах России.

В ходе переговоров обсуждались и другие форматы сотрудничества, в том числе организация курсов повышения квалификации для педагогов общеобразовательных школ по предметам естественно-научного и физико-математического направлений, а также по русскому языку как второму в соответствующих вузах России как в дистанционном, так и в реальном режиме с выдачей сертификатов российского образца.

Было предложено направлять педагогические десанты из числа профессорско-преподавательского состава ведущих педагогических вузов России в Кыргызстан, проводить практические семинары для повышения квалификации учителей, наладить постоянную связь Академии просвещения России с Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки педагогических работников Кыргызстана, Кыргызской академией образования и педагогическими вузами по обмену опытом в разработке проблемно-тематических и программных модулей (адресных программ) повышения квалификации учителей.

Также озвучено предложение о рассмотрении возможности реализации пилотного проекта по прохождению педагогической практики лучшими выпускниками педагогических вузов Кыргызстана в школах России.

Источник: reporter.kg