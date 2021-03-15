Минтранс: Авиарейсы «Москва-Бишкек-Москва» выполняются 6 раз в неделю

Авиарейсы «Москва-Бишкек-Москва» выполняются шесть раз в неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Минтранса КР.

По данным агентства гражданской авиации, в соответствии с решением Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации с 3 марта 2021 года рейсы по маршруту Москва- Бишкек-Москва выполняются следующим образом:

авиакомпания «Аэрофлот» — 2 раза в неделю по пятницам и воскресеньям;

в неделю по пятницам и воскресеньям; авиакомпания « Уральские авиалинии» — 1 рейс в неделю по вторникам;

в неделю по вторникам; авиакомпания «АвиаТраффик Компани» — 3 рейса в неделю по средам, пятницам и воскресеньям.

Остальные рейсы, выполняемые в РФ, являются чартерными.

Источник: Элгезит