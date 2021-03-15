ГКНБ: Сегодня начинается очередное заседание по границе с таджикской стороной

Сегодня начинается очередное заседание по границе с таджикской стороной, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

Как заявили в ГКНБ, информация о начале сегодняшней встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с главой спецслужб Узбекистана Абдусаломом Азизовым по вопросу делимитации и демаркации границы, не соответствует действительности.

Уточняется, что с 15 по 18 марта 2021 года в г.Худжанд Согдийской области Республики Таджикистан начинается очередное заседание правительственных комиссий Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границы.

Кыргызскую делегацию возглавляет председатель межправительственной комиссии, глава ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, аналогичную комиссию с таджикистанской стороны возглавляет председатель ГКНБ РТ генерал-полковник Саймумин Ятимов.

«Это также является их первой встречей, как глав спецслужб сторон, поэтому, кроме обсуждения вопросов делимитации и демаркации границ, в рамках двустороннего сотрудничества планируется обсуждение и других актуальных вопросов совместной деятельности ГКНБ КР и РТ, включая совместное противодействие современным вызовам и угрозам безопасности двух стран», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар