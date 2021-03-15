В КР за минувшие сутки зарегистрировано 10 пожаров

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 10 пожаров, сообщает МЧС.

По данным ведомства, в новостройке ГЭС-5 Аламединского района сгорело 3 кв. метра крыши жилого дома. Причина пожара - неправильный монтаж печи и печной трубы.

В Бишкеке на улице Куренкеева во дворе дома сгорела машина Mitsubishi Delica. Причина возгорания неизвестна.

Также в столице на улице Салиева сгорела комната жилого дома. Причина пожара - несоблюдение правил противопожарной безопасности при использовании и монтаже электроприборов.

Источник: Кабар