В столице обсудили восстановление Бишкека после пандемии
Накануне в зале заседаний мэрии состоялся онлайн-семинар «Бишкек: на пути к созданию устойчивого умного города и восстановлению после пандемии COVID-19». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, участники обсудили социально-экономические изменения в Бишкеке, вызванные пандемией коронавируса, и задачи на 2021 год.
Кроме того, на семинаре представлены промежуточные результаты сотрудничества между Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций и Бишкеком по трем проектам: умные устойчивые города для повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и новой программы развития городов в регионе, восстановительные мероприятия после пандемии COVID-19 в неформальных поселениях и укрепление экономической устойчивости городов во время и после пандемии COVID-19.
В мэрии отметили, что Бишкек присоединился к глобальной кампании по повышению устойчивости городов к бедствиям до 2030 года при поддержке управления ООН по снижению риска бедствий и Европейского союза.
Источник: 24.kg
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