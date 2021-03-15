С 15 марта на 14 улицах Бишкека будет ограничено движение из-за ремонта. Список улиц

Вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек рассчитана на два года.

С 15 марта возобновится реконструкция дорог в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» за счет гранта Китая, сообщила пресс-служба мэрии столицы.



В связи с этим планируется временное ограничение движения автомобилей на 14 участках дорогах:

1. Улица Каркыра от улицы Гагарина до улицы Ак-Ордо в жилмассиве Ак-Ордо

2. Улица Туголбай Ата от улицы Ибраимова до улицы Орозбекова

3. Улица Айбийке от улицы Гагарина до железнодорожного переезда переезда в жилмассиве Ак-Ордо

4. Улица Ажыбек баатыра от улицы Жунусалиева до проспекта Манас

5. Улица Жунусалиева от улицы Абдрахманова до улицы Масалиева в жилмассиве Арча-Бешик;

6. Улица Стадионная от улицы Абдрахманова до улицы Магистральной в жилмассиве Ынтымак

7. Улица Кокчетавская от улицы Махатмы Ганди до улицы Тоголок Молдо

8. Улица Ташкентская от улицы Турусбекова до улицы Тоголок Молдо

9. Улица Новая от улицы Ленской до улицы Жеңиш в жилмассиве Жеңиш

10. Улица Сухэ-Батора от улицы Каралаева до улицы Шабдан Баатыра

11. Улица Койбагарова от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы Каралаева

12. Улица Фере от улицы Тоголок Молдо до улицы Курманжан Датки

13. Улица Буденного от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу

14. Улица Огонбаева от улицы Ибраимова до улицы Осмонкула

Вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек рассчитана на два года. За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.

Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китая.

Источник: kg.akipress.org