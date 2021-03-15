Стала известна примерная дата начала месяца Орозо

Священный месяц Рамазан начнется 13-14 апреля.

Священный месяц Рамазан начнется 13-14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Однако это предварительная дата.

Отмечается, что точную информацию дадут ближе к началу орозо в зависимости от появления Луны. Поэтому ДУМК не исключает, что дата может измениться.

Источник: reporter.kg