На Иссык-Куле произошло землетрясение силой 4 балла

На территории Иссык-Кульской области 14 марта в 10:17 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре 4 балла.
По данным Института сейсмологии НАН КР, в населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в селах Туура-Суу, Боконбаево, Темир-Канат – 3,5 балла, в селах Торт-Куль, Каджы-Саз, Каджы-Сай, Тон, Кёк-Сай, Эшперово, Тогуз-Булак –3 балла, Конур-Олён, Ак-Сай, Тосор, Тамга - 2,5 балла.
Источник: Кабар
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