Узбекистан выделит 100 грантовых мест гражданам КР для обучения в вузах

Узбекистан выделит 100 грантовых мест гражданам КР для обучения в вузах, сообщают в пресс-службе МОН КР.

По их данным, в рамках государственного визита президента КР Садыра Жапарова в республику Узбекистан были проведены двусторонние переговоры по актуальным вопросам в сфере образования и науки.

«В рамках данного визита министр образования и науки КР Алмазбек Бейшеналиев провел беседу с начальником государственной инспекции по надзору за качеством образования при кабинете министров республики Узбекистан Улугбеком Ташкенбаевым»,- говорится в сообщении.

Как отмечается, основной темой беседы стали проработка и подписание межправительственного соглашения о признании документов об образовании.

Так, стороны договорились создать рабочую группу и приступить к работе в данном направлении.

«В свою очередь президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сообщил о выделении 100 грантовых мест гражданам Кыргызской Республики для обучения в вузах РУз», - отметили в министерстве.

Кроме того, сообщается, что в рамках визита Бейшеналиев также встретился с министром высшего и среднего специального образования республики Узбекистан Абдукодиром.

По итогам встречи достигнута предварительная договоренность по развитию следующих направлений сотрудничества:

- совместные публикации при участии зарубежных партнеров;

- привлечение профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений к проведению занятий в вузах обеих стран в рамках академической мобильности;

- совместное участие кыргызских и узбекских вузов в проектах Эразмус+, увеличение количества граждан Кыргызстана и Узбекистана, обучающихся в вузах обеих стран;

- обмен опытом по цифровизации образования, внедрению цифровых систем управления образованием для поиска высокотехнологичных решений по новым проблемам и вызовам.

В завершении министр пригласил Абдукодира Тошкулова посетить Кыргызстан. В свою очередь Тошкулова согласился посетить Кыргызстан с рабочим визитом.

Источник: Кабар