Узбекистан выделит 100 грантовых мест гражданам КР для обучения в вузах, сообщают в пресс-службе МОН КР.
По их данным, в рамках государственного визита президента КР Садыра Жапарова в республику Узбекистан были проведены двусторонние переговоры по актуальным вопросам в сфере образования и науки.
«В рамках данного визита министр образования и науки КР Алмазбек Бейшеналиев провел беседу с начальником государственной инспекции по надзору за качеством образования при кабинете министров республики Узбекистан Улугбеком Ташкенбаевым»,- говорится в сообщении.
Как отмечается, основной темой беседы стали проработка и подписание межправительственного соглашения о признании документов об образовании.
Так, стороны договорились создать рабочую группу и приступить к работе в данном направлении.
«В свою очередь президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сообщил о выделении 100 грантовых мест гражданам Кыргызской Республики для обучения в вузах РУз», - отметили в министерстве.
Кроме того, сообщается, что в рамках визита Бейшеналиев также встретился с министром высшего и среднего специального образования республики Узбекистан Абдукодиром.
По итогам встречи достигнута предварительная договоренность по развитию следующих направлений сотрудничества:
- совместные публикации при участии зарубежных партнеров;
- привлечение профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений к проведению занятий в вузах обеих стран в рамках академической мобильности;
- совместное участие кыргызских и узбекских вузов в проектах Эразмус+, увеличение количества граждан Кыргызстана и Узбекистана, обучающихся в вузах обеих стран;
- обмен опытом по цифровизации образования, внедрению цифровых систем управления образованием для поиска высокотехнологичных решений по новым проблемам и вызовам.
В завершении министр пригласил Абдукодира Тошкулова посетить Кыргызстан. В свою очередь Тошкулова согласился посетить Кыргызстан с рабочим визитом.
Источник: Кабар
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