Депутат предложил дать акимам возможность представлять кандидатуры для избрания глав айыл окмоту

Данным проектом закона предлагается наделить полномочием главу местной государственной администрации района - акима представлять местным кенешам кандидатуры для избрания главы айыл окмоту.
На общественное обсуждение с 12 марта 2021 года выносится законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (законы «О местном самоуправлении» и «О местной государственной администрации»)».
Инициатор: депутат Жогорку Кенеша З.Эсенаманов.
Как сообщается в справке обоснования, законопроект разработан в целях усиления роли главы местной государственной администрации района - акима.
Данным проектом закона предлагается наделить полномочием главу местной государственной администрации района - акима представлять местным кенешам кандидатуры для избрания главы айыл окмоту.
По результатам проведенного анализа действующих норм национального и международного законодательства установлено, что нормы представленного законопроекта не противоречат другим действующим нормативным правовым актам, а также проект не подлежит анализу регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
Источник: Кабар
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