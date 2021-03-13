В Сокулуке 15-летняя девочка родила от 40-летнего мужчины. В милиции объяснили, почему они его не задерживают

В Сокулукском районе 15-летняя девушка родила от 40-летнего мужчины, милиция возбудило дело, но пострадавшая написала встречное заявление в прокуратуру.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, в начале декабря 2020 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась местная жительница Н.Е., она просила принять меры в отношении мужчины по имени Т., который вступил в интимную связь с ее 14-летней дочерью и она забеременела.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления, предусмотренного ст. 164 (Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) УК КР. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции ОВД Сокулукского района была установлена личность мужчины, им оказался Б.Т. 1981 года рождения уроженец Ошской области.

Следственной службой ОВД Сокулукского района выполнялись проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного дела, был назначен ряд экспертиз. Во время следствия была допрошена сама потерпевшая, были проведены следственные действия. Однако гражданин Б.Т. отрицал свою причастность.

Также в милиции пояснили, почему гражданин Б.Т. не был задержан и водворен. По их информации, следственные мероприятия не были завершены в полном объёме, необходимо было провести ряд следственных действий для выяснения всех обстоятельств и в последующем привлечь виновных лиц, а также в ходе следствия потерпевшая обратилась в Сокулукскую районную прокуратуру со встречным заявлением о прекращении досудебного производства.

В феврале 2021 года материалы дела были истребованы в областную прокуратуру Чуйской области и Следственной службой района материалы были переданы туда.

Источник: Кабар