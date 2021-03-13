Президент подписал закон о назначении на 11 апреля референдума по проекту Конституции

Закон принят Жогорку Кенешем 11 марта 2021 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона КР «О Конституции КР». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 11 марта 2021 года.

Согласно Закону, референдум назначен на всей территории Кыргызстана на воскресенье, 11 апреля 2021 года.

На референдум для принятия гражданами КР будет вынесен проект Закона КР «О Конституции КР».

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Текст проекта конституции