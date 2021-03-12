В Кыргызстане объявлен конкурс среди студентов на тему: «Как Конституция влияет на жизнь каждого?»

Представление авторских работ на Конкурс рассматривается организаторами как разрешение на их публикацию.

Конституционная палата объявляет конкурс среди студентов на тему: «Как Конституция влияет на жизнь каждого?», сообщили в пресс-службе Конституционной палаты КР.

Конкурс посвящен ко Дню Конституции КР и проводится с целью определения лучших эссе и видеороликов, раскрывающих роль и значение Основного закона государства.

Кто может быть участником конкурса?

Студенты всех вузов республики.

Требования к конкурсным материалам

Конкурсные материалы могут быть представлены на государственном или официальном языках в виде эссе или видеоролика.

Эссе – не более 3-х страниц.

Видеоматериал – не более 10 минут.

Количество материалов от одного автора не ограничивается.

Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.

Представление авторских работ на Конкурс рассматривается организаторами как разрешение на их публикацию.

Для участия в конкурсе необходимо в обязательном порядке заполнить форму заявки, подтверждающей, что участник является автором подлинника конкурсного материала.

В каком виде принимаются материалы?

Видеоматериалы могут быть загружены на видео или файловый хостинг (youtube). Организаторам конкурса по электронной почте отправляются только ссылки на них и сведения об авторе.

Эссе могут быть представлены в электронном или бумажном варианте.

Критерии оценки:

- новизна и инновационная составляющая материала;

- степень раскрытия темы;

- ясность и логичность изложения;

- содержательность и оригинальность мыслей;

- креативность.

Эссе и видеоролики будут оценены конкурсной комиссией, состоящей из судей и сотрудников Аппарата Конституционной палаты.

Награждение победителей

Победителями Конкурса будут признаны участники, чьи работы по итогам оценки займут I, II, III места.

Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами (1 место – планшет, 2 и 3 места – мобильные телефоны).

Награждение победителей состоится 30 апреля 2021 года в День открытых дверей в Конституционной палате.

Иногородние студенты, признанные победителями Конкурса за свой счет оплачивают все расходы, связанные с пребыванием в г.Бишкек для участия в награждении.

Куда отправлять?

По адресу 720040, г. Бишкек, проспект Эркиндик 39, либо на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с обязательным указанием темы Конкурса.

Телефон для справок: 62 15 17, 0554 26 27 27.

Конкурсные документы будут приниматься с 15 марта т.г. Крайний срок приема конкурсных материалов до 18.00 часов 23 апреля 2021 года.

Источник: Кабар