КПП «Каркыра – автодорожный» заработает с 1 апреля

КПП «Каркыра – автодорожный» находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области.
С 1 апреля 2021 г. возобновит функционирование пункт пропуска «Каркыра – автодорожный» на кыргызско-казахстанском участке государственной границы по инициативе казахстанской стороны, сообщили в пресс-службе ГПС.
Отмечается, что КПП «Каркыра – автодорожный» будет функционировать в светлое время суток с 08 ч.00 мин. до 18 ч.00 мин.
Пункт пропуска могут пересекать граждане, транспортные средства, грузы, товары и животные.
Следует отметить, что с учетом карантинных мероприятий и эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан граждане Кыргызской Республики и иностранных государств перед выездом в Республику Казахстан должны будут ознакомиться с ограничениями, введенными казахстанской стороной.
Напоминаем, что в пункте пропуска «Каркыра-автодорожный» не осуществляется пропуск по электронным визам.
КПП «Каркыра – автодорожный» находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области.
В соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан «О пунктах пропуска через государственную границу» от 25 декабря 2003 года «Каркыра – автодорожный» является многосторонним, автомобильным КПП.
С 2020 г. пункт пропуска перешел на круглогодичный режим работы. Вместе с тем по согласованию сторон в зависимости от погодных и дорожных условий возможно временное приостановление функционирования пункта пропуска.
Источник: Кабар
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