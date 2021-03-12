КПП «Каркыра – автодорожный» заработает с 1 апреля

КПП «Каркыра – автодорожный» находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

С 1 апреля 2021 г. возобновит функционирование пункт пропуска «Каркыра – автодорожный» на кыргызско-казахстанском участке государственной границы по инициативе казахстанской стороны, сообщили в пресс-службе ГПС.

Отмечается, что КПП «Каркыра – автодорожный» будет функционировать в светлое время суток с 08 ч.00 мин. до 18 ч.00 мин.

Пункт пропуска могут пересекать граждане, транспортные средства, грузы, товары и животные.

Следует отметить, что с учетом карантинных мероприятий и эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан граждане Кыргызской Республики и иностранных государств перед выездом в Республику Казахстан должны будут ознакомиться с ограничениями, введенными казахстанской стороной.

Напоминаем, что в пункте пропуска «Каркыра-автодорожный» не осуществляется пропуск по электронным визам.

КПП «Каркыра – автодорожный» находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

В соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан «О пунктах пропуска через государственную границу» от 25 декабря 2003 года «Каркыра – автодорожный» является многосторонним, автомобильным КПП.

С 2020 г. пункт пропуска перешел на круглогодичный режим работы. Вместе с тем по согласованию сторон в зависимости от погодных и дорожных условий возможно временное приостановление функционирования пункта пропуска.

Источник: Кабар