На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение силой 3 балла

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.

На границе Кыргызстана и Таджикистана 12 марта 2021 года в 00:48 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла.

По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана, в 28 км к ю-в от с.Бор-Дебе, в 36 км к ю-з от с.Нура, в 33 км к ю-в от с.Кара-Киндик, в 140 км к ю-в от г.Ош.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.

Источник: Кабар