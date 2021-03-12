В Таласской области задержана контрабанда ГСМ

В Таласской области Госкомитетом нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержана контрабанда ГСМ.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 11 марта в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированных в АИС ЕРПП, по факту незаконной перевозки горюче-смазочных материалов в Таласской области задержана большегрузная автомашина (бензовоз).

Установлено, что согласно сопроводительным документам груз в виде смеси легких углеводородов-компонент топлива для двигателей внутреннего сгорания предназначен для индивидуального предпринимателя в Чуйской области. Однако указанный бензовоз направлялся в сторону южных регионов страны и был задержан на автодороге «Бишкек-Ош» (234 км) в ущелье «Чычкан». Общий объем задержанного груза составил более 30 тонн.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц к данному факту, с назначением соответствующих экспертиз.

ГКНБ КР будет активно и усиленно бороться с контрабандой на всей территории республики. По выявленным фактам и нарушениям со стороны ГКНБ будут приниматься соответствующие меры в соответствии с законодательством КР.

Источник: Кабар