Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов с рабочей поездкой посетит Джалал-Абадскую и Ошскую области, сообщает пресс-служба правительства.
В ходе поездки глава правительства примет участие в церемонии закладки капсулы ряда социальных объектов, ознакомится с деятельностью сельскохозяйственных объектов, встретится с фермерами Араванского района Ошской Области.
Кроме того, он ознакомится с состоянием ряда социальных, инфраструктурных объектов и деятельностью некоторых промышленных предприятий в Джалал-Абадской и Ошской областях.
Источник: Кабар
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