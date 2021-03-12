Улукбек Марипов с рабочей поездкой посетит Джалал-Абадскую и Ошскую области

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов с рабочей поездкой посетит Джалал-Абадскую и Ошскую области, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе поездки глава правительства примет участие в церемонии закладки капсулы ряда социальных объектов, ознакомится с деятельностью сельскохозяйственных объектов, встретится с фермерами Араванского района Ошской Области.

Кроме того, он ознакомится с состоянием ряда социальных, инфраструктурных объектов и деятельностью некоторых промышленных предприятий в Джалал-Абадской и Ошской областях.

Источник: Кабар