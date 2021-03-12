В СИЗО-1 заключенный зашил себе рот в знак протеста против решения суда - ГСИН

Один заключенный в СИЗО-1 зашил себе рот в знак протеста против решения суда касательно своей судьбы.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы исполнения наказания (ГСИН) при Министерстве юстиции КР.

В подробностях сообщается, что обвиняемый Б.И.В, содержащийся в СИЗО-1 ГСИН, был приговорен Ысык-Атинским районным судом Чуйской области к 5 годам лишения свободы по статье 273, 268 УК КР со штрафом в размере 300 тыс. сомов.

«11 марта он в знак протеста против решения суда объявил голодовку, зашив себе рот. Также он подал апелляцию в Чуйский областной суд», - сообщили в ГСИН и добавили, что исходя из вышеизложенного, сотрудниками СИЗО-1 принимаются соответствующие меры.

Таким образом, в ГСИН опровергли публикацию на интернет сайтах о том, что заключенные недовольны назначением Марса Жусупбекова начальником СИЗО-1. «Эта информация не соответствует действительности», - заявили в ГСИН.

Ранее в СМИ сообщалось, что трое заключенных в СИЗО-1, зашили себе рты, якобы против вновь назначенного начальника изолятора.

Источник: Кабар