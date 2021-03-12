Горсуд Бишкека не отпустил бывшего президента Алмазбека Атамбаева под домашний арест

Бишкекский городской суд 12 марта рассмотрел жалобу адвокатов бывшего президента Алмазбека Атамбаева по вопросу изменения ему меры пресечения.

Как сообщил «Азаттыку» адвокат Замир Жоошев, защита просила суд отпустить Атамбаева под домашний арест, однако судья не изменил меру пресечения бывшему президенту.

«Действия судей как района, так и апелляционной инстанции, оставляют впечатление, будто они ждут команды сверху. Обвиняемые по аналогичным статьям Уголовного кодекса КР вышли под домашний арест. Те, кто болеет, получают лечение в частных клиниках. Однако Алмазбека Атамбаева не только под домашний арест не выпускают, но и не обеспечивают возможностью восстановить здоровье», - сказал Жоошев.

В феврале в Первомайском районном суде Бишкека в ходе рассмотрения дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева стороне защиты было отказано в изменении меры пресечения. Срок содержания по стражей Атамбаева суд продлил до 7 апреля.

Сейчас бывший президент находится в колонии №47, куда переведен в конце декабря 2020 года из СИЗО в связи с проблемами со здоровьем.

Заседание суда по делу о кой-ташский событиях назначено на 24 марта, по делу о незаконном освобождении Батукаева - на 18 марта. По предположениям адвокатов, сам Атамбаев, который является фигурантом обоих дел, участвовать в судебных заседаниях не будет в связи с состоянием здоровья.

30 ноября 2020 года Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций по делу об освобождении Батукаева и направил его на пересмотр в Первомайский районный суд города Бишкека.

7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш прошли «мероприятия по принудительному приводу бывшего президента Алмазбека Атамбаева на допрос» в рамках дела о незаконном освобождении Батукаева. Тогда погиб сотрудник спецназа, а более 200 человек получили травмы различной степени тяжести.

Следственное управление МВД предъявило обвинения 19 фигурантам, в том числе Алмазбеку Атамбаеву. Он является фигурантом дела по кой-ташским событиям, дела о коррупции при приобретении земельного участка в Кой-Таше, а также дела, которое состоит из трех эпизодов: коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, легализация преступных доходов и незаконное обогащение, незаконное завладение месторождением сурьмы «Терек».

Источник: Азаттык