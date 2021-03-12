В Москве кыргызский парень спас человека, упавшего на рельсы в метро

Бишкек, "Саясат. kg". В социальных сетях написали про отважный поступок кыргызского парня по имени Сыймык.

Вот такое сообщение в Фейсбуке оставил пользователь Кенжебек Шайлообаев:

«Этого братишку зовут Сыймык. Этим парнем можно гордиться. 9 марта на станции «Текстильщики» в Москве он рискнул жизнью и вытащил с рельсов пьяного русского мужчину. Да, не один. Был еще джигит-чеченец. Не каждый человек способен в таких обстоятельствах быстро среагировать и рискнуть жизнью. Там было много русских молодцев, но они не протянули руку помощи. Это простой джигит, скромный, знает Коран наизусть. Да здравствует Сыймык Алмазбек уулу. Мы тобой гордимся!»

Несколько лет назад кыргызский гражданин совершил такой же отважный поступок в Москве. Марат Исаев вытащил с рельсов российского гражданина, потерявшую сознание. Спасателям удалось вытащить женщину за секунды до прибытия поезда, но сами не успевали подняться, поэтому они легли на рельсы, чтобы спасти себе жизни. Президент России Владимир Путин наградил гражданина Кыргызстана медалью за такую отвагу.