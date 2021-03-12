В Аксы собаки загрызли младенца, брошенного матерью

В селе Кум Аксыйского района собаки загрызли тело младенца, брошенного матерью.
О происшествии изданию «Turmush» рассказал глава Уч-Курганского аил окмоту Абдимитал Момунов.
По его словам, в данное время проводятся поиски матери, которая бросила своего новорожденного ребенка.
«Это произошло ранним утром 10 марта. Во дворе дома, где никто не живет, неизвестная женщина бросила новорожденного младенца. Его загрызли бродячие собаки. Человек, живущий рядом с этим домом, заметил ребенка и сообщил об этом мне и другим односельчанам. Мы позвали милицию и скорую помощь. Но новорожденный уже был мертвым. Его тело забрали эксперты, приехавшие из города Кербен. Мы написали в милицию заявление. Со вчерашнего дня комиссия, в которую вошли представители милиции и айыл окмоту, а также медики, обходим все дома в селе и ищем мать ребенка», — рассказал А.Момунов.
В данном селе проживают около 6 тыс. человек.
Источник: Элгезит
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