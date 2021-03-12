Кыргызстан попросил у России поставлять сахар, растительное масло по ценам производителей

Первый заместитель министра Данияр Иманалиев встретился с торговым представителем России в Кыргызстане Валерием Латыповым.

Кыргызстан попросил у России рассмотреть возможность прямых поставок сахара, растительного масла и зерна по ценам российских производителей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Первый заместитель министра Данияр Иманалиев встретился с торговым представителем России в Кыргызстане Валерием Латыповым.

Замминистр проинформировал о мерах, принимаемых правительством в части насыщения рынка социально-значимыми товарами, включая сахар, растительное масло, зерно, и обратился о рассмотрении возможности поддержки осуществления прямых поставок отмеченных товаров по ценам российских производителей.

Кроме того, Данияр Иманалиев выразил просьбу об оказании содействия в своевременной поставке запланированных объемов нефтепродуктов в КР, в соответствии с подписанным индикативным балансом.

Стороны также обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане, в том числе строительство железных дорог, альтернативного тоннеля, использование альтернативных источников энергии.

Источник: reporter.kg