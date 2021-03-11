ФОМС профинансировал более 48,1 млн сомов компенсационных выплат за февраль

С начала 2021 года Фондом ОМС выплачено компенсаций организациям здравоохранения - 312 327,1 тысяч сомов.

48 млн 167,2 тыс. сомов компенсационных выплат профинансировано 66 организациям здравоохранения Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) при Министерстве здравоохранения и социального развития за февраль месяц 2021 года.

В частности:

- г.Бишкек –19 млн 470 тыс.сомов;

- Чуйская область – 8 млн 550 тыс. сомов;

- Ошская область–7 млн 395,2 тыс. сомов

- Джалал-Абадская область - 2 млн 562,9 тыс.сомов;

- Баткенская область – 1 млн 939,4 тыс. сомов;

- Иссык-Кульская область – 4 млн 330,5 тыс. сомов;

- Нарынская область – 2 млн 639,3 тыс. сомов;

- Таласская область –1 млн 279,4 тыс. сомов.

3 262 медицинских работников, из них: 794 врача, 1314 средних медицинских работников, 597 младшего и 557 прочего персонала, были задействованы для борьбы с распространением Covid-19 в стационары, мобильные и эпидемиологические бригады, в санитарно-карантинные пункты (СКП), в патологоанатомические и прочие службы.

По представленым заявкам организаций здравоохранения, потребность финансовых средств на компенсационные выплаты за февраль месяц составило 48 167,2 тысяч сомов, что на 36 360,9 тысяч сомов меньше предыдушего месяца.

С начала 2021 года Фондом ОМС выплачено компенсаций организациям здравоохранения - 312 327,1 тысяч сомов.

Справка:

Выплата компенсаций лицам, осуществляющим мероприятия по предупреждению и борьбе с эпидемиями, проводится в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке расходования средств, поступающих на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпидемиями» от 3 апреля 2020 года № 194.

На 2021 год согласно распоряжения Правительства КР (№4-р от 14 января 2021 года) предусмотрено в бюджет ОМС 470,0 млн сомов на компенсационные выплаты.

Источник: Кабар