В ГКНБ опровергли заявление депутата ЖК о незаконном вывозе нефти из Баткенской области в соседние страны

В этой связи ГКНБ совместно с ПС ГКНБ КР ведут активную и усиленную работу по пресечению контрабанды нефтепродуктов и контролю его вывоза.
Заявление депутата Жогорку Кенеша КР Бейшеналы Нурдинова 9 марта в ряде СМИ о незаконном вывозе нефти из Баткенской области в Узбекистан и Таджикистан, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.
По ее данным, согласно постановлению правительства КР от 1 марта 2021 года введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
В этой связи ГКНБ совместно с ПС ГКНБ КР ведут активную и усиленную работу по пресечению контрабанды нефтепродуктов и контролю его вывоза.
Источник: Кабар
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