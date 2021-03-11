В Баткене контрабандисты устроили перестрелку с сотрудниками ГКНБ. Есть пострадавшие

При проведении следственных действий граждане Кыргызстана оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецслужбы, передает пресс-служба ГКНБ КР.

Уточняется, что ГКНБ в рамках деятельности по выявлению и пресечению потока контрабанды через государственную границу продолжаются соответствующие активные мероприятия в Баткенской области, через территорию которой пролегает один из самых интенсивных маршрутов незаконного перемещения грузов, вызывая справедливое массовое возмущение граждан КР – жителей приграничных населенных пунктов. Как известно, жители, недовольные непрекращающейся контрабандой, выражают возмущение, обвиняя госорганы в «бездействии» и требуя принятия соответствующих мер.

Вместе с тем 11 марта 2021 года в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 (Незаконное пересечение госграницы) УК КР, на основании постановления о проведении органами ГКНБ соответствующих следственно-оперативных мероприятий в селе Самаркандек Баткенского района граждане в количестве более 20 человек во главе с гражданином КР Маширапом Абдусаламовым, в целях избежания задержания контрабандного груза оказали физическое сопротивление сотрудникам ГКНБ с применением огнестрельного оружия. Пытаясь таким образом спровоцировать массовое столкновение группы контрабандистов с работниками ГКНБ с целью недопущения процессуального документирования преступления.

Двум грузовым большегрузным автомашинам из шести без государственных номерных знаков удалось скрыться на той стороне границы.

В результате провокации двум сотрудникам ГКНБ нанесены телесные повреждения.

В настоящее время участники инцидента задержаны, на месте работает совместная с ОВД следственно-оперативная группа.

По данному факту ГКНБ продолжает соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и участников совершенного преступления.

В свою очередь, органы ГКНБ вынуждены предупредить жителей приграничных населенных пунктов об уголовной ответственности за подобные преступления, воспрепятствование законным действиям правоохранительных и других органов, направленных на пресечение контрабанды, защиту экономической безопасности и интересов отечественных производителей.

Источник: Кабар