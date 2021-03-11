В Кыргызстан доставили наборы для диагностики и проведения 8 тысяч ПЦР-тестов

Евросоюз вручил Минздраву КР материалы для борьбы с COVID-19 на общую сумму 100 000 евро

Сегодня Европейский Союз вручил Министерству здравоохранения и социального развития Кыргызстана материалы для борьбы с COVID-19 на общую сумму 100 000 евро в целях оказания поддержки ответным мерам КР в связи с пандемией COVID-19. Эти материалы включают наборы для диагностики и проведения 8000 ПЦР-тестов.

Глава Представительства Евросоюза в КР посол Эдуард Ауэр отметил, что ЕС стал одним из первых партнеров, предоставивших Кыргызстану помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

«Предоставляемые материалы повысят возможности системы здравоохранения Кыргызстана по проведению тестирования и помогут самоотверженным медикам выполнить свой долг по защите людей от COVID-19. Пандемия оказала сильное воздействие на всех нас, но вместе мы можем преодолеть все трудности и последствия, которые она принесла. ЕС остается надежным партнером кыргызского народа, и мы намерены и далее поддерживать Кыргызстан в его борьбе с COVID», - заявил Ауэр на церемонии вручения.

Замминистра здравоохранения и соцразвития Нурболот Усенбаев выразил признательность за безвозмездную поддержку ЕС населению Кыргызской Республики по борьбе с COVID-19 путем подготовки дополнительного резерва лабораторных специалистов, что было так необходимо для Кыргызстана, а также предоставления лабораторного материала для диагностики COVID-19.

Исполнительный директор Международного научно-технического центра (МНТЦ) Дэвид Клив выразил свою «благодарность Европейскому Союзу за дополнительное финансирование, позволяющее решить многие проблемы, созданные пандемией, в рамках долгосрочных обязательств и сотрудничества ЕС по повышению биобезопасности и биозащищенности в странах Центральной Азии, включая Кыргызстан, а также выразил глубокую признательность нашим кыргызским коллегам за сотрудничество и готовность работать вместе с МНТЦ и другими региональными партнерами в этой области».

Материалы переданы в рамках финансируемого ЕС Проекта 53 (P53) «Инициатива центров передового опыта ЕС по химическому, биологическому, радиологическому ядерному контролю и снижению рисков». Предоставление материалов является частью более масштабных усилий Евросоюза, в том числе Совета Европы по ХБРЯ, по выделению средств странам-партнерам для поддержки их национальных ответных мер в связи с пандемией COVID-19. В результате Проект 53 получил дополнительное финансирование для оказания помощи партнерам проекта в их деятельности по смягчению последствий COVID-19, включая предоставление оборудования и материалов, обучение и поддержку регионального сотрудничества.

На более ранней стадии проекта кыргызские эксперты прошли обучение обработке и диагностике клинических образцов, потенциально зараженных особо опасными патогенами (ООП), а также стали инструкторами по биобезопасности и биозащите.

Напомним, Евросоюз мобилизовал более 43 млн. евро на поддержку Кыргызстана в ответных мерах в связи с пандемией COVID-19. Эта поддержка представляет собой комплексное реагирование, направленное на поддержку системы и потенциала здравоохранения, антикризисного управления, макрофинансовой стабильности, социальной защиты, продовольственной безопасности и поддержки частного сектора.

МНТЦ реализует Проект 53, финансируемый в рамках инициативы ЕС ЦПО ХБРЯ. Инициатива ЕС ЦПО ХБРЯ, охватывающая 62 страны-партнера в восьми регионах, возглавляется Европейской Комиссией (ЕК) и реализуется при поддержке Совместного исследовательского центра Еврокомиссии (СИЦ) и Межрегионального научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия. Секретариат Совета Европы по ХБРЯ в Центральной Азии находится в Ташкенте.

Пресс-центр Минздрава