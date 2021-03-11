Пресс-секретарь президента КР озвучила позицию Садыра Жапарова по проблеме детей трудовых мигрантов

Пресс-секретарь президента КР Галина Байтерек прокомментировала обращение трудовых мигрантов к Садыру Жапарову по проблемам медицинского обеспечения детей кыргызстанцев, работающих за рубежом.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

«Еще в рамках своей предвыборной кампании Садыр Жапаров особое внимание уделял проблеме трудовых мигрантов и их семей, которые остались на Родине. Садыр Нуркожоевич и сам прошёл через все сложности, которые испытывают мигранты. Проблема трудовых мигрантов — это боль нашего государства и Президент Жапаров это прекрасно понимает. Именно поэтому некоторые из первых указов, подписанных Садыром Нуркожоевичем, посвящены кыргызстанцам, находящимся в миграции, и их социальной поддержке», — подчеркнула Галина Байтерек.

По словам пресс-секретаря президента КР, Садыр Жапаров ознакомился с обращением трудовых мигрантов и в курсе проблем медицинского обеспечения детей трудовых мигрантов. Уже передано поручение премьер-министру целенаправленно заняться этой проблемой.

«Решение проблем трудовых мигрантов для Садыра Жапарова — первоочередная. Они будут решаться наряду с другими задачами государственной важности. Проблемы накапливались все 30 лет независимости, и, конечно же, разрешить их за один день не получится. Но, безусловно, меры, направленные на улучшение качества жизни мигрантов и их семей на Родине будут приниматься постоянно», — завила пресс-секретарь президента КР.

Галина Байтерек напомнила о заявлении Садыра Жапарова во время встречи с трудовыми мигрантами из Кыргызстана в России, в котором он отметил, что «его цель — решить имеющиеся проблемы нашего народа, обеспечить работой и достойной жизнью всех граждан Кыргызстана, а также создать благоприятные условия для возвращения соотечественников, трудящихся за рубежом, на Родину».

Президент Жапаров также отметил значительный вклад граждан Кыргызстана, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, в экономическое и социальное развитие страны. И одной из главных задач государства должна быть защита их интересов и всесторонняя поддержка, заявил он, подчеркнув необходимость усиления работы в данном направлении.

В связи с этим один из первых подписанных президентом Указов — «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации». Также Президент оповестил кыргызстанцев, что с 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о пенсиях трудящихся государств-членов ЕАЭС, и уже с января 2022 года подавать заявление на пенсию можно будет находясь в России.

Садыр Жапаров осведомлен о проблемах трудовых мигрантов, находящихся не только в России, но и в Казахстане. При этом Президент КР знает и о положительных аспектах. Так, во время встречи с трудовыми мигрантами в Москве он озвучил проблемы миграционного учета, которые возникают вследствие отказа домовладельцев ставить на учет иностранцев в целях уклонения от уплаты налогов.

«У Казахстана есть хороший опыт в этой сфере — так называемый „уведомительный порядок“: гражданин только отправляет сообщение в государственный орган о месте прибытия и работы, после чего его регистрируют. Мы будем вносить предложение о введении аналогичной процедуры в рамках ЕАЭС», — предложил Садыр Жапаров.

При этом, подчеркивает Галина Байтерек, решение проблем трудовой миграции лежит в плоскости реформ государственного управления, вывода Кыргызстана из экономического кризиса и решения многих других проблем, которые накапливались на протяжении последних 30 лет суверенитета Кыргызской Республики.

Источник: Кабар