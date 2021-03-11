Насколько разнятся цены на бензин в Казахстане и в других странах

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов сравнил цены на бензин в Казахстане с ценами в других странах, сообщает агентство «Казинформ».

«Казахстан с ценой 179 тенге за литр 95-го бензина находится сейчас на восьмом месте в мире. В Саудовской Аравии цена - 217 тенге, в ОАЭ буквально недавно было повышение цен с 210 до 230 тенге. В России, Азербайджане, Узбекистане, Беларуси можно посмотреть какие цены, они там в районе 300 тенге и выше. В Турции, Украине цена выше 400 тенге и замыкает список Норвегия, которая добывает нефть – 848 тенге за литр», - сказал Олжас Байдильдинов на брифинге в СЦК.

Ранее он заявил, что текущее повышение совпало с ростом мировых цен на нефть, из-за чего сложилось неверное мнение: мол, вот мировые цены выросли, а вы поднимаете нам цены на бензин.

«Это не так. Я писал в материале от 20 марта: цены уже на тот момент были в целом убыточны для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний. Цены при рыночной экономике должны были вырасти еще год назад, но этого не произошло, несмотря на рост акцизов на переработку с января 2020 года из-за спада потребления», - сказал Олжас Байдильдинов.

Эксперт также остановился на ситуации годичной давности.

«Мы можем вернуться на год назад. Тогда довольно много «экспертов» повторяли одну и ту же фразу: мировые цены на нефть упали в 3 раза, значит, в Казахстане они тоже должны упасть в 3 раза. Цены на внутреннем рынке давно являются по сути дотационными, и они существенно ниже мировых», - добавил Олжас Байдильдинов.

Источник: Кабар