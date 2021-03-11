Две женщины умерли, отравившись на юбилее в Кара-Суйском районе

Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Ошской межобластной объединенной больницы
По оперативным данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 14:30 ч., всего в стационары Ошской области были госпитализированы 13 пациентов с пищевым отравлением. Из них 2 пострадавших (женщины 50 и 58 лет), несмотря на реанимационные мероприятия, скончались в Ошской городской больнице и в инфекционном отделении Кара-Суйской ТБ.
В настоящее время один пострадавший находится в реанимационном отделении Ошской межобластной объединенной больницы, состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату ИВЛ.
Остальные 10 пострадавших госпитализированы в инфекционное отделение Кара-Суйской территориальной больницы – состояние стабильное, тяжелое. Все получают соответствующее лечение.
Кроме того, еще 15 человек из числа участников мероприятия находятся под наблюдением семейных врачей по месту жительства. Эпидрасследование продолжается.
Ранее сообщалось, что массовое отравление гостей произошло на юбилее женщины в Кара-Суйском районе.
Пресс-центр Минздрава
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