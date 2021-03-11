(Фото) Садыр Жапаров прибыл в Ташкент с государственным визитом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 11 марта, с государственным визитом прибыл в Узбекистан.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В международном аэропорту «Ташкент» им. Ислама Каримова главу государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

На флагштоках международного аэропорта «Ташкент» вывешены государственные флаги Кыргызстана и Узбекистан, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Также планируется проведение двусторонних встреч Садыра Жапарова с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Помимо этого, в рамках предстоящего визита в целях развития торгово-экономических отношений планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.

Источник: Кабар