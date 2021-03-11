Перед празднованием Нооруза депутаты ЖК решили встречаться с избирателями

Всю следующую неделю депутаты Жогорку Кенеша решили встречаться с избирателями.

Такое решение было принято сегодня на заседании парламента.

Так, депутаты проведут встречи с избирателями с 15 по 19 марта. Отметим, что после выходные продлеваются до 22 марта включительно в связи с празднованием Нооруза.

Источник: Кабар