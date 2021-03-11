Президент Садыр Жапаров вылетел в Узбекистан с госвизитом. Состав делегации

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 11 марта, с государственным визитом вылетел в Узбекистан.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В рамках визита президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.
В ходе визита также планируется проведение двусторонних встреч президента Садыра Жапарова с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Помимо этого, в рамках предстоящего визита в целях развития торгово-экономических отношений планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.
В составе делегации КР:
— министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
— вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;
— депутат Жогорку Кенеша Азизбек Турсунбаев;
— заведующий отделом внешней политики аппарата Президента Дастан Дюшекеев;
— Чрезвычайный и Полномочный посол КР в Узбекистане Ибрагим Джунусов;
— министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;
— министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;
— министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;
— министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
— министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;
— министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;
— директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;
— первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР Нурлан Кирешеев;
— полномочный представитель Правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев;
— полномочный представитель Правительства в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев;
— полномочный представитель Правительства в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев;
— полномочный представитель Правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов;
— директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабек Жыпаркулов;
— председатель Государственной пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности КР Уларбек Шаршеев;
— ректор Академии государственного управления при президенте КР Алмазбек Акматалиев.
Источник: Кабар
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