Президент Садыр Жапаров вылетел в Узбекистан с госвизитом. Состав делегации

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 11 марта, с государственным визитом вылетел в Узбекистан.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В рамках визита президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

В ходе визита также планируется проведение двусторонних встреч президента Садыра Жапарова с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Помимо этого, в рамках предстоящего визита в целях развития торгово-экономических отношений планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.

В составе делегации КР:

— министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

— вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;

— депутат Жогорку Кенеша Азизбек Турсунбаев;

— заведующий отделом внешней политики аппарата Президента Дастан Дюшекеев;

— Чрезвычайный и Полномочный посол КР в Узбекистане Ибрагим Джунусов;

— министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;

— министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;

— министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;

— министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;

— министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;

— министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;

— директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;

— первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР Нурлан Кирешеев;

— полномочный представитель Правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев;

— полномочный представитель Правительства в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев;

— полномочный представитель Правительства в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев;

— полномочный представитель Правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов;

— директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабек Жыпаркулов;

— председатель Государственной пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности КР Уларбек Шаршеев;

— ректор Академии государственного управления при президенте КР Алмазбек Акматалиев.

Источник: Кабар