Шаирбек Маматокторов, гражданский активист: «Всем пришедшим во власть не дает покоя Конституция»

Если правительство не будет отчитываться перед парламентом, то будет воровство.

— Вполне возможно, что запрет на небольшие митинги спровоцирует большие митинги. И Атамбаев захватил власть. Парадокс. Неправильным путем отобранная власть провела конституционные реформы, был определенный прогресс. Но впоследствии власть сама пошла против политических процессов, которые запустила, планировала формально передать власть Жээнбекову, стать за его спиной главой правительства и расширить полномочия. В связи с этим при предъявлении обвинений Атамбаеву следовало бы дать оценку его политическим решениям, а не только кой-ташским событиям.

Если правительство не будет отчитываться перед парламентом, то будет воровство. Всем пришедшим во власть не дает покоя Конституция. А ведь дело не в законах, а в том, как они соблюдаются.

Источник: газета «Майдан.kg» №9 от 10.03.2021 / стр. 5