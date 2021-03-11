Акматалиев: Статус губернатора Баткенской области должен быть на уровне вице-премьера, а не представителя правительства

Бишкек, "Саясат. kg" Не менее важно наделить область политико-административным статусом.

— Если помните, Баткенская область создавалась при чрезвычайных обстоятельствах, когда вторглись боевики, взяли в заложники нескольких руководителей, погибли несколько военнослужащих… Еще тогда нужно было наделить новую область особым статусом…

Лучше поздно, чем никогда, вопрос до сих пор остается открытым. Думаю, будет недостаточно наделить особым статусом территорию, проживающих там людей. У особого статуса есть социально-экономическое значение. Речь о дополнительных средствах, укреплении границы, наращивании объема ипотечного кредитования, специальной правительственной программе, направленной на развитие области, полном финансовом обеспечении.

Не менее важно наделить область политико-административным статусом. Он определяет особый административный статус руководителя области.

По-моему, статус губернатора Баткенской области должен быть на уровне вице-премьера, а не представителя правительства. Это означает, что человек должен быть наделен особыми полномочиями, позволяющими решать не только местные вопросы, но и проблемы границ. Конечно, вместе с полномочиями будет наделена и ответственность…

Если понадобится, человека нужно назвать губернатором, как раньше и подчеркнуть его особый статус…

Постепенно человек может стать генерал-губернатором…