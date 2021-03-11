Суд отпустил под домашний арест депутата ЖК Торокулова. Он явился на заседание парламента

Напомним, ГКНБ 15 января задержал депутата Жогорку Кенеша Дуйшона Торокулова в городе Оше в рамках дела, зарегистрированного по статье «Коррупция».

Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 10 марта 2021 года подозреваемому Дуйшону Торокулову ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест.

По информации пресс-службы суда, также продлен срок меры пресечения в виде домашнего ареста до окончания досудебного производства, то есть до 15 мая 2021 года.

Напомним, ГКНБ 15 января задержал депутата Жогорку Кенеша Дуйшона Торокулова в городе Оше в рамках дела, зарегистрированного по статье «Коррупция». Он обвиняется в коррупции и рейдерском захвате завода по переработке кожи, расположенного в г. Ош.

«Следствием были получены неопровержимые доказательства и прямые показания фигурантов уголовного дела о преступном сговоре действующего депутата ЖК Д.Торокулова с представителями судебных органов и частными лицами, направленном на рейдерский захват указанного завода», - сообщали в спецслужбах.

В тот же день Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении депутата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Кабар