Суд отпустил под домашний арест депутата ЖК Торокулова. Он явился на заседание парламента

Напомним, ГКНБ 15 января задержал депутата Жогорку Кенеша Дуйшона Торокулова в городе Оше в рамках дела, зарегистрированного по статье «Коррупция».
Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 10 марта 2021 года подозреваемому Дуйшону Торокулову ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест.
По информации пресс-службы суда, также продлен срок меры пресечения в виде домашнего ареста до окончания досудебного производства, то есть до 15 мая 2021 года.
Напомним, ГКНБ 15 января задержал депутата Жогорку Кенеша Дуйшона Торокулова в городе Оше в рамках дела, зарегистрированного по статье «Коррупция». Он обвиняется в коррупции и рейдерском захвате завода по переработке кожи, расположенного в г. Ош.
«Следствием были получены неопровержимые доказательства и прямые показания фигурантов уголовного дела о преступном сговоре действующего депутата ЖК Д.Торокулова с представителями судебных органов и частными лицами, направленном на рейдерский захват указанного завода», - сообщали в спецслужбах.
В тот же день Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении депутата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: Кабар
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