Начали очернять Ахматбека Келдибекова. Кто и почему?

Бишкек, "Саясат. kg". В последние дни используются старые методы, при помощи фейков очерняют Ташиева, Келдибекова.

В связи с этим мы посчитали правильным написать о Келдибекове.

Многие знают, что если в Кыргызстане два выдающихся экономиста, то одним из них будет Келдибеков. Он неоднократно занимал ответственные должности, сумел сделать определенные выводы во время своей деятельности. Когда он возглавлял Налоговую службу, работал в Соцфонде, был спикером Жогорку Кенеша, его работа была направлена на будущее страны. Если кому интересно, информацию можно найти и прочитать в интернете. Не будем останавливаться на этом подробно.

Стоит подчеркнуть одно. Он добился закрытия золотого месторождения Андаш в Таласской области, которое разрушало экологию и превратилось в головную боль для местных жителей. Будучи спикером встретился с аксакалами Таласа, выслушал их аргументы о золотом месторождении, увидел все своими глазами, убедился, что разработка месторождения противоречит экологическим нормам. Он не стал на сторону разработчиков золота, как другие, а занял сторону народа. В итоге выполнил данное народу обещание, добился прекращения работ на месторождении. Конечно, когда речь идет о золоте, обязательно будет борьба за богатство и деньги. У Келдибекова приумножились враги, он столкнулся с препятствиями. Но он добился главного – пресек вред, наносимый жизни народа. Ушел он с должности спикера Жогорку Кенеша по схожей причине — был на стороне народа, а не состоятельных людей.

Келдибеков — профессиональный специалист в вопросах налогов, финансов, бюджета, экономики. Такие редко встречаются в Кыргызстане. Мы же не осмеливаемся открыть дорогу достойным кадрам, напротив, набрасываемся на них, вешаем ярлык «коррупционера», спешим уничтожить. Потом еще жалуемся: «Нет у нас хороших кадров, почему не назначают достойных?»

Ахматбек Келдибеков превыше всего ставит единство страны. Во время межэтнических столкновений он не стал думать о том, как уберечь себя, был среди народа. Это о многом говорит. А другие очерняют его, не могут забыть старые обиды.