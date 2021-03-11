Кыргызстанцы за рубежом могут получить необходимые справки дистанционно

Данное решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Кыргызстанцы, проживающие и находящиеся за рубежом, могут посредством автоматизированной информационной системы «Истребование» запросить различные документы социально-правового характера из госорганов КР.

По данным пресс-службы правительства, решение принято в целях оказания содействия гражданам КР пребывающим за пределами страны.

В соответствии с указанным постановлением граждане, проживающие и находящиеся за рубежом, получат возможность истребования различных документов социально-правового характера посредством АИС «Истребование» как в режиме онлайн в рамках СМЭВ «Түндүк», так и альтернативным (бумажным) способом.

В рамках АИС «Истребование» можно запросить справки о налоговой задолженности, пенсии, периодах работы застрахованного лица, брачной правоспособности, об отсутствии судимости, подтвердить подлинность водительских удостоверений и документов об образовании и т.д.

Запуск АИС «Истребование» позволит сократить сроки предоставления информации из госорганов КР заявителям за рубежом путем выдачи справки дипломатического представительства или консульского учреждения с предоставлением запрашиваемых сведений.

Выдаваемые электронные справки будут также заверяться электронной подписью консульского должностного лица, подлинность которой можно будет проверить также на сайте Министерства иностранных дел КР.

Данное решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Источник: Элгезит