(Фото) Улукбек Марипов поручил реанимировать «Бишкекский штамповочный завод»

Премьер-министр Улукбек Марипов побывал на «Бишкекском штамповочном заводе» при Министерстве энергетики и промышленности КР, сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе посещения премьер-министр встретился с руководством и работниками предприятия, ознакомился с производственными цехами, изучил состояние оборудования, предназначенного для выпуска продукции как боевого, так и спортивно-охотничьего назначения.

Глава правительства подчеркнул значимость оборонно-промышленных предприятий для государства и добавил, что необходимо усилить работу по восстановлению завода.

«Завод обеспечивает рабочими местами около 500 человек, промышленный потенциал реализован не полностью. Но завод работает и это радует. Есть определенные проблемы, связанные с нехваткой квалифицированных кадров, финансового характера, однако при принятии эффективных управленческих решений и современных подходов завод можно реанимировать», — сказал Улукбек Марипов.

Глава правительства отметил, что в период с 5 по 8 октября 2021 года, в Бишкеке пройдет Первая международная военно-промышленная выставка «Defindex-2021».

«Выставка станет не только отличной деловой площадкой для продвижения нашей продукции и заключения новых контрактов, но и позволит наладить контакты для дальнейшей работы», — заключил Улукбек Марипов и дал поручение соответствующим государственным органам оказать содействие в решении проблем, связанных с улучшением кадрового потенциала, а также рассмотреть возможность решения вопросов финансового характера.

Источник: Элгезит