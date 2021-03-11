Компания Илона Маска заявила о готовности сотрудничать с Кыргызстаном

SpaceX может обеспечить нашу страну интернетом через космос

Кыргызстану поступило предложение о сотрудничестве от компании SpaceX. Об этом сообщает отечественное СМИ со ссылкой на руководителя кыргызского интернет-общества Таланта Султанова.

Поясним, Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) — американская компания, производитель космической техники. Штаб-квартира — в городе Хоторне (Калифорния, США). Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и для открытия пути к колонизации Марса.

По словам Султанова, эта фирма намерена распространять интернет в Кыргызстане из космоса.

«Они отметили, что в нашей стране идут политические процессы, и предложили продолжить переговоры по их завершении, — рассказал он. — Политика стабилизировалась, теперь можно уделить внимание экономике и начать переговоры. Но первоначально надо переговорить с правительством, руководителями, определить нашу готовность. Если готовы, то есть возможность тет-а-тет переговорить с такими крупными компаниями».

Султанов отметил, что если указанное предложение реализуется, то будут созданы условия для охвата интернетом всей территории республики. После чего Кыргызстан станет пионером в подключении к интернету через космос и сможет показать пример другим странам в данном плане.

Источник: vesti.kg