Компания Илона Маска заявила о готовности сотрудничать с Кыргызстаном

SpaceX может обеспечить нашу страну интернетом через космос
Кыргызстану поступило предложение о сотрудничестве от компании SpaceX. Об этом сообщает отечественное СМИ со ссылкой на руководителя кыргызского интернет-общества Таланта Султанова.
Поясним, Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) — американская компания, производитель космической техники. Штаб-квартира — в городе Хоторне (Калифорния, США). Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и для открытия пути к колонизации Марса.
По словам Султанова, эта фирма намерена распространять интернет в Кыргызстане из космоса.
«Они отметили, что в нашей стране идут политические процессы, и предложили продолжить переговоры по их завершении, — рассказал он. — Политика стабилизировалась, теперь можно уделить внимание экономике и начать переговоры. Но первоначально надо переговорить с правительством, руководителями, определить нашу готовность. Если готовы, то есть возможность тет-а-тет переговорить с такими крупными компаниями».
Султанов отметил, что если указанное предложение реализуется, то будут созданы условия для охвата интернетом всей территории республики. После чего Кыргызстан станет пионером в подключении к интернету через космос и сможет показать пример другим странам в данном плане.
Источник: vesti.kg
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