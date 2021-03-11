(Фото) Знаменитый итальянский дизайнер выпустила одежду с кыргызскими орнаментами

В создании линейки участвовали отечественные швеи
Знаменитый итальянский дизайнер Стелла Жан, имеющая собственный одноименный бренд, представила новую линейку одежды с кыргызскими национальными.орнаментами.Коллекция стала результатом результатом совместной работы с офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Кыргызстане.
В ходе создании линейки Стелла Жан подробно изучила кыргызскую культуру и символику, а также отметила высокий уровень ремесла у местных швей. Дизайнер уверена, что крупным мировым брендам стоит обратить внимание на античные методы шитья в горных странах.
Источник: vesti.kg
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