В Токтогульском районе нашли тело утонувшего в реке Узун-Акмат мужчины

В Токтогульском районе нашли тело утонувшего в реке Узун-Акмат мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Уточняется, что 8 марта примерно в 23:00 в селе Текек-Суу Токтогульского района в реку Узун-Акмат утонул мужчина 1991 года рождения. 10 марта поиски утонувшего были продолжены, и в 11 часов дня тело мужчины было найдено.

После того, как тело вытащили из реки, оно было передано родственникам.

Источник: Кабар