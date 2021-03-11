В Токтогульском районе нашли тело утонувшего в реке Узун-Акмат мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Уточняется, что 8 марта примерно в 23:00 в селе Текек-Суу Токтогульского района в реку Узун-Акмат утонул мужчина 1991 года рождения. 10 марта поиски утонувшего были продолжены, и в 11 часов дня тело мужчины было найдено.
После того, как тело вытащили из реки, оно было передано родственникам.
Источник: Кабар
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