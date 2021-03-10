Завтра в западном районе Бишкека временно не будет воды и отопления

ПЭУ «Бишкекводоканал», КП «Бишкектеплоэнерго» приносят извинения за причиненные неудобства!

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Киркомстром» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду завтра, 11 марта, с 9 утра до 18 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в одном из районов Бишкека.

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, воды не будет в районе, ограниченном улицами: Абаканской, Белгородской, Кустанайской, Тираспольской и Архангельским переулком, в том числе:

- КП «Бишкектеплоэнерго»;

- ЗАО «Бишкекмультсервис (АООТ БСМ);

- Детский сад «Счастливая страна», №137;

- ОсОО «Нургаз»;

- Медицинский центр доктора Бекбоева;

- ЧП Васипова (мини-пекарня);

- Центр защиты детей на ул. Астраханской №31;

- Школа №42;

- Магазин «Шинкар»;

- ОсОО «ГМК Корунд»;

- Кафе «Салтанат»;

- Чайхана «Санжыра»;

- Банкетный зал «Меридиан»;

- Почтовое отделение связи №43;

- Компьютерный клуб «Мастер Комп»;

- Салон красоты «Роза»;

- Магазин «Гранд Плюс»;

- ОсОО «Окно Роста»;

- Кондитерский цех «Азия радуга».

Также в связи с этими ремонтно-профилактическими работами КП «Бишкектеплоэнерго», возможно, будет вынуждено приостановить подачу тепловой энергии в виде горячей воды и отопления 11 марта в вышеуказанном районе и 12 марта с 10 утра до 17 вечера в районе, ограниченном ул. Т.Фрунзе, Гагарина, Каховского (район института Земледелия).

ПЭУ «Бишкекводоканал», КП «Бишкектеплоэнерго» приносят извинения за причиненные неудобства!

«Все жители и объекты соцкультбыта будут дополнительно предупреждены об отключении питьевой воды через МТУ и председателей квартальных комитетов», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар