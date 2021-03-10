Завтра в западном районе Бишкека временно не будет воды и отопления

ПЭУ «Бишкекводоканал», КП «Бишкектеплоэнерго» приносят извинения за причиненные неудобства!
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Киркомстром» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду завтра, 11 марта, с 9 утра до 18 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в одном из районов Бишкека.
Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, воды не будет в районе, ограниченном улицами: Абаканской, Белгородской, Кустанайской, Тираспольской и Архангельским переулком, в том числе:
- КП «Бишкектеплоэнерго»;
- ЗАО «Бишкекмультсервис (АООТ БСМ);
- Детский сад «Счастливая страна», №137;
- ОсОО «Нургаз»;
- Медицинский центр доктора Бекбоева;
- ЧП Васипова (мини-пекарня);
- Центр защиты детей на ул. Астраханской №31;
- Школа №42;
- Магазин «Шинкар»;
- ОсОО «ГМК Корунд»;
- Кафе «Салтанат»;
- Чайхана «Санжыра»;
- Банкетный зал «Меридиан»;
- Почтовое отделение связи №43;
- Компьютерный клуб «Мастер Комп»;
- Салон красоты «Роза»;
- Магазин «Гранд Плюс»;
- ОсОО «Окно Роста»;
- Кондитерский цех «Азия радуга».
Также в связи с этими ремонтно-профилактическими работами КП «Бишкектеплоэнерго», возможно, будет вынуждено приостановить подачу тепловой энергии в виде горячей воды и отопления 11 марта в вышеуказанном районе и 12 марта с 10 утра до 17 вечера в районе, ограниченном ул. Т.Фрунзе, Гагарина, Каховского (район института Земледелия).
ПЭУ «Бишкекводоканал», КП «Бишкектеплоэнерго» приносят извинения за причиненные неудобства!
«Все жители и объекты соцкультбыта будут дополнительно предупреждены об отключении питьевой воды через МТУ и председателей квартальных комитетов», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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