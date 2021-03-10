Глава МИД КР рассказал, в каких странах пройдут IV и V Игры кочевников

«Всемирные игры кочевников в этом году пройдут в Турции, а следующие будут проведены в Венгрии»

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев сегодня на научно-практической конференции, посвященной кыргызско-турецким отношениям, рассказал, в каких странах пройдут IV и V Всемирные игры кочевников.

«Всемирные игры кочевников в этом году пройдут в Турции, а следующие будут проведены в Венгрии», - сказал Казакбаев.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Ранее Чавушоглу принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Отметим, что инициатором проведения Всемирных игр кочевников был Кыргызстан. Первые Всемирные игры кочевников прошли в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области 9-14 сентября 2014 года. Позже в 2016 и 2018 годах в Кыргызстане прошли вторы и третьи игры. После эстафету проведения игр приняла Турция.

Источник: Кабар