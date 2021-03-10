(Фото) В Токмоке построят Исламскую академию. Садыр Жапаров принял руководителя эмиратского фонда

Глава государства с удовлетворением отметил деятельность Фонда по реализации социальных и инфраструктурных проектов в стране.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 10 марта, принял генерального директора благотворительного и гуманитарного фонда им. Шейха Заеда бин Султана Аль Нахаяна (ОАЭ) Хамада Салема Кардоус Аль-Амери. Об этом сообщили в аппарате президента КР.
Состоялся обмен мнениями о перспективах совместного сотрудничества, в том числе в образовательной сфере, а также текущей деятельности Фонда в Кыргызстане.
Глава государства с удовлетворением отметил деятельность Фонда по реализации социальных и инфраструктурных проектов в стране.
Он также подчеркнул, что в последнее время проповедующие религиозный экстремизм различные движения, прикрываясь светлыми идеями Ислама, подорвали его ценности и сегодня представляют угрозу многим странам мира.
Как сказал Садыр Жапаров, предотвратить данную угрозу поможет улучшение качества религиозного образования и подготовка кадров на академическом уровне.
Он подчеркнул, что религиозное образование в настоящее время является актуальным вопросом и для Кыргызстана, его решение требует принятия комплексных мер. В этой связи глава государства выразил благодарность фонду им. Шейха Заеда бин Султана Аль Нахаяна за поддержку проекта строительства Исламской академии в г. Токмок.
Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что данный проект станет дополнительным импульсом развития отношений между Кыргызстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, и отметил заинтересованность в продолжении продуктивного сотрудничества.
Руководитель Фонда Хамад Салем Кардоус Аль-Амери проинформировал о строительстве Исламской академии, для которой в г. Токмок Чуйской области был выделен земельный участок площадью 2 га на баланс Министерства образования и науки Кыргызской Республики.
В 2020 году планировалось заложить фундамент, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции реализацию проекта пришлось отложить.
Как он сообщил, сегодня в г. Токмок состоится торжественная церемония закладки капсулы под фундамент будущего здания Исламской академии.
Предполагаемое общее количество студентов в будущей Исламской академии составит 200 человек, из которых 150 будут обучаться по программам магистратуры и докторантуры, также 50 мест выделяется под подготовительные курсы и курсы повышения квалификации.
Высшее учебное заведение предусматривает смешанное обучение по программам магистратуры и докторантуры, которое состоит из светского образования, включающим в себя углубленное изучение религиозных предметов.
Источник: Кабар
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