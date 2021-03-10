Коррупция и события в Кой-Таше. Суд продлил меру пресечения обвиняемым

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого вновь не доставили в суд.

Во время заседания судья Азирет Медеров сообщил, что срок судебного разбирательства истекает, как и мера пресечения всем, кроме Алмазбека Атамбаева, Каната Сагымбаева и Фарида Ниязова. Им была применена санкция по другим уголовным делам.

Гособвинители просили оставить ранее избранную меру пресечения в отношении обвиняемых в силе и продлить срок рассмотрения дела в суде.

Адвокат депутата парламента Асель Кодурановой просила изменить обвиняемой меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. По ее словам, парламентарий не намерена никуда сбегать из страны.

Обвиняемая Кундуз Жолдубаева заявила, что дело необходимо направить на новое рассмотрение для того, чтобы к ответственности привлечь экс-председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева, а также министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева и экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Адвокаты других обвиняемых тоже просили изменить их подзащитным меру пресечения на подписку о невыезде.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Азирет Медеров зачитал постановление, согласно которому срок рассмотрения дела в суде продлен на два месяца.

Мера пресечения обвиняемым продлена до 11 мая.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».

Источник: 24.kg