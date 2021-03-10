Ыдырыс Исаков, журналист: «Голодаем, но готовы кормить чиновников»

Сейчас в Оше обсуждается вопрос сохранения сельского бюджета в селе.

— В Кыргызстане 452 сельских управы. 83% из них на дотации. Некоторые из них не только не могут прокормить народ, но даже не располагают деньгами, чтобы содержать горстку чиновников из аппарата сельской управы. Короче говоря, даже если мы голодаем, стремимся прокормить чиновников.

Сейчас в Оше обсуждается вопрос сохранения сельского бюджета в селе. Но почему-то нет ни слова о сокращении сельских управ, об укрупнении сел и городов. Все те же старые разговоры – куда положить деньги, в нагрудный карман или в боковой.

Источник: газета «Майдан.kg» №9 от 10.03.2021 / стр. 5