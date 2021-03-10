Горсуд отменил решение предыдущей инстанции о запрете митингов в Бишкеке

Бишкекский городской суд отменил решение Первомайского районного суда о запрете митингов до 22 апреля, принятое по заявлению районной администрации.

Об этом сообщила адвокат Евгения Крапивина.

Ранее гражданские активисты, считая незаконным запрет на проведение митингов, оспорили решение районного суда об ограничении митингов и мирных собраний.

Бишкекский горсуд сегодня рассмотрел апелляцию и отменил решение Первомайского районного суда об ограничениях мирных собраний.

«То есть инициативу администрации Первомайского района Бишкека об ограничении отменили. Теперь любые мирные собрания могут проводиться. Сегодня суд зачитал резолютивную часть, завтра будет весь текст решения», — отметила Крапивина.

Напомним, в суд обратилась администрация Первомайского района с заявлением ограничить все мирные собрания из-за участившихся воскресных митингов активистов против изменений в Конституции. По мнению представителей районной администрации, митинги в центре города «вызывают беспокойство и озабоченность граждан, не участвующих в собрании, что вызывает негативное чувство и обеспокоенность в личной безопасности».

Еще одной причиной для запрета стала коронавирусная инфекция, ситуация с которой остается «нестабильной».

Источник: Элгезит