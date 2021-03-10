ГКНБ: В Нарыне члены «Йакын-Инкар» отреклись от экстремистских взглядовъ

В Нарыне члены религиозно-экстремистского течения «Йакын-Инкар» отреклись от идеологии организации, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
По ее данным, ГКНБ в рамках выявления, пресечения и предупреждения деятельности религиозно-экстремистских и террористических организаций, в Жумгальском районе проведено общее разъяснительно-профилактическое мероприятие по вопросу религиозной ситуации в Нарынской области.
Так, в ходе проводимых мероприятий по противодействию религиозному экстремизму установлена причастность отдельных жителей к деятельности запрещенной на территории Кыргызстана религиозно-экстремистского течения (РЭТ) «Йакын-Инкар».
«27 февраля 2021 года по результатам проведенных совместно с работниками областного казыята разъяснительно-профилактических мероприятий, граждане КР «К.Ш.», «Э.А.» и «Б.Б.» публично признали ошибочность своих взглядов, призвали верующих и других членов поддерживающие экстремистские взгляды следовать исключительно канонам традиционного Ислама и добровольно отреклись от дальнейшего участия в деятельности указанного экстремистского течения», - говорится в сообщении.
ГКНБ продолжает проводить непрерывную работу по проведению профилактических мероприятий среди членов запрещенных религиозно-экстремистских организаций.
Источник: Кабар
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