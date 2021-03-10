Афганцы просят у кыргызских властей образование, а не продукты

Кыргызы, живущие в Афганистане, просят от правительства Кыргызстана отправить к ним учителей и врачей.

Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в Афганистане.

По его данным, Кыргызстан ежегодно отправляет гуманитарную помощь кыргызам, живущим на Большом и Малом Памире: продукты питания, одежду и лекарства.

«Памирские кыргызы благодарны за эту помощь. Но в этом году они просят помогать в решении проблем образования, здравоохранения и социальных вопросов», — отметили в посольстве.

По словам хана памирских кыргызов, которые поехали в город Кабул, Махмуд Ажы Памири, большинство этнических кыргызов просят заняться обучением детей и строительством больниц. В этой связи они просят правительство Кыргызстана сделать акцент на этом при дальнейшем предоставлении помощи.

«Вместо муки, риса и растительного масла, ради нашего будущего просим отправить к нам учителей и врачей. Если учителей невозможно будет отправить к нам, то тогда наших детей отвезти в Кыргызстан для обучения. Наши дети могут выучиться на учителей и врачей, а потом вернуться к нам и обучать, а также лечить нас», — сказал Махмуд Ажы Памири.

Согласно информации посольства, в декабре 2020 года около 10 представителей памирских кыргызов озвучили властям Афганистана ряд имеющихся у них социальных проблем. Они ездили в город Кабул, чтобы донести их до властей страны. После часть из них вернулась назад на Памир, а другая часть осталась в Кабуле, потому что дорога уже закрылась.

«После поездки этнических кыргызов в Кабул, посол Кыргызстана в Афганистане Мирослав Ниязов встречался с президентом Афганистана (Мохаммад Ашраф Гани). Вскоре после этого правительство Афганистана предоставило кыргызам из Большого и Малого Памира гумпомощь (продукты питания и одежду) на 10 млн афгани. В переводе на кыргызские сомы — это 11 млн.

Кроме того, после встречи посла и главы государства этническим кыргызам обещали выделить по одному месту в Министерстве иностранных дел Афганистана и Совете национального примирения.

Также памирским кыргызам международный фонд каждый год оказывает помощь на 50 тыс. долларов. Этот фонд совместно с властями Афганистана установили для кыргызов из Малого Памира батареи, которые производят электроэнергию из солнечной. Кроме того, на Памире построили дорогу протяженностью 230 км. В будущем планируют построить дорогу до Большого Памира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кыргызстан перевез на малую родину около 50 семей этнических кыргызов, которые пожелали переехать из Афганистана. Их поселили, в том числе в Алайском районе Ошской области, где для них построили дома. Их дети обучаются в местных школах.

Источник: газета «Майдан.kg» №9 от 10.03.2021 / стр. 8