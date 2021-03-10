Канышай Мамыркулова, журналист: «Собираются старые кадры»

Я думаю, Айбек Бузурманкулов неспроста ушел с работы.

— Айбека Бузурманкулова узнала с лучшей стороны. Из гражданских активистов он хорошо изучил горнодобывающую отрасль, выступал против рудника «Джеруй». После событий 5-6 октября возглавил Таласскую область, надеялся на перемены, как и тысячи молодых людей. Власть немного использовала молодых людей, вроде Тилека Токтогазиева, Мирбека Миярова, а потом собрала вокруг себя старые кадры, во главе с А. Бурхановым. Я думаю, Айбек Бузурманкулов неспроста ушел с работы. Он старался отстаивать старую позицию по горнодобывающей отрасли. Возможно его переводят на другую должность. Точно не знаю. Неправильно то, что у нас продвигают вперед молодежь, пользуются ими, а потом вытесняют, когда они не нужны. Могли бы уже отправить на «почетный отдых» тех, кто ничего толкового не сделал за 30 лет, воспользоваться образованием и навыками молодых людей. Время покажет, чем все обернется…

Источник: газета «Майдан.kg» №9 от 10.03.2021 / стр. 5